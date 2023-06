Debiti Congesi e diffida Sorical, chiesta convocazione Consiglio comunale Crotone

CROTONE - Convocare un consiglio comunale per discutere sulla vicenda Congesi e sulle eventuali ripercussioni sul bilancio Comunale. E' quello che hanno chiesto in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Megna, i consiglieri: Enrico Pedace, Marisa Luana Cavallo, Andrea Tesoriere, Carmen Giancotti, Anna Maria Cantafora, Alessia Lerose, Salvatore Riga, Fabio Manica, Antonio Megna, Danilo Arcuri, Antonio Manica, Andrea Devona, Iginio Pingitore, Fabrizio Meo.

Considerati i debiti di Congesi verso Sorical (24 milioni di euro) per l'acquisto dell'acqua e considerato che il Comune di Crotone - che è stato diffidato a pagare da Sorical - deve risponderne per oltre 14 milioni in quanto detentore della percentuale maggiore di quote del Consorzio, i consiglieri ritengono si debba "immediatamente fare chiarezza e luce sulle misure e sulle decisioni che il Comune di Crotone, alla luce di quanto in premessa, abbia intenzione di intraprendere onde evitare un pericolississimo rischio di dissesto finanziario nonché un aggravamento dei tributi a carico dei cittadini" anche in considerazione del fatto che "Congesi ha per diversi anni assunto il ruolo di “ente inadempiente” dichiarando un rapporto esclusivamente di fatto e rifiutandosi di riconoscere quanto maturato in debiti verso Sorical".

Per i consiglieri, inoltre, considerato è necessario prendere contezza e cognizione dello stato attuale della società Congesi e di tutte le sue maestranze".