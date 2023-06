Morte Berlusconi, Voce: fu lui a decretare finanziamento per Antica Kroton

"Era stato Berlusconi, nel 2011 a dare avvio al progetto Antica Kroton destinando 100 milioni di euro poi ridimensionati dalla Regione. Fece una promessa che mantenne”. In questo modo il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce ha ricordato Silvio Berlusconi a conclusione della firma dell'accordo tar Comune e Provincia per una serie di interventi previsti proprio da Antica Kroton su zone di competenza dell'ente intermedio: la strada provinciale 49 per Capocolonna e la costruzione del nuovo liceo Gravina.

Il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, ha ricordato così Berlusconi: "Ha scritto pagine importanti della storia del nostro Paese, la sua scomparsa oggi tocca emotivamente tutti. Ai suoi familiari, ai suoi amici ed a tutta la comunità politica di Forza Italia, intendo esprimere vicinanza e cordoglio".