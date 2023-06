L'Istituto comprensivo 'Alcmeone' protagonista con il 'Canto del mare'

L'Istituto comprensivo 'Alcmeone' è stato protagonista di un percorso didattico-formativo che ha coinvolto 24 alunni delle classi quarte della scuola Primaria, che ha visto protagonista il mare, attraverso il progetto Pon 'Il canto del mare'. Trenta ore dedicate ad un tema che ha coinvolto e attratto tutti gli alunni, seguiti durante l'esperienza dalla docente Teresa Brizzi.

L’ambiente marino è stato affrontato da diversi punti di vista: quello naturale: osservazione della flora e della fauna, delle mutevoli caratteristiche dell’ambiente legate allo scorrere delle stagioni; Ecologico: maturazione, da parte degli alunni, di un senso di rispetto nei confronti di questo ambiente e conseguente attuazione di comportamenti che possano concretamente garantirne la salvaguardia; Sociale: conoscenza delle tradizioni legate alla civiltà del mare ma anche mezzo per raggiungere la libertà e cercare nuova vita.

Gli argomenti trattati hanno riguardato, appunto, l'acqua, Storia del mare, Le coste, Gli abitanti del mare, La flora marina, Le attività del mare, L'inquinamento del mare. Tra gli obiettivi didattico formativi, rientrava la capacità di cogliere la relazione tra individuo, mare e vita, attraverso la conoscenza esperenziale. Comprendere come i tre elementi della relazione si influenzino reciprocamente. Identificare il mare come il proprio “paese”, con le sue caratteristiche, tradizioni, cultura. Considerare il mare come patrimonio da conoscere, curare, salvaguardare. Considerare il mare come “ponte” che unisce popoli e culture, per riscoprire matrici comuni. Scoprire che le “differenze” costituiscono un arricchimento per l’intera società.

Gli alunni sono stati invitati a fare ipotesi sul contenuto del progetto, ogni alunno ha fatto la sua ipotesi e dopo ho spiegato il percorso didattico. Durante l'uscita a Capocolonna: Gli alunni sono stati invitati ad osservare la costa che dal lungomare a Capocolonna varia da bassa ad alta. Dall'alto del promontorio si notano anche stretti, baie, insenature e capi. Hanno inoltre potuto osservare il cambiamento dei colori del mare. Si è chiesto ai ragazzi di dire quali sono le attività dell'uomo legate al mare e si è fatto un elenco alla lavagna. Dopo aver discusso a lungo di attività siamo passati a realizzare con una tecnica particolare, il quilling, i primi personaggi del mare. La lettura di alcune pagine del libro 'La Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare' ci ha concesso di introdurre il tema della difesa dell'ambiente; di ricercare, informazioni, immagini e disegni necessari a: Conoscere cause e conseguenze dell’inquinamento dei mari e in luoghi vicini all’esperienza degli alunni ;Approfondire le conoscenze del mondo animale mettendo a confronto le caratteristiche fisiche e comportamentali di uccelli e mammiferi; Conoscere le rotte di migrazione degli uccelli.

I ragazzi hanno anche effettuato un'uscita formativa e molto significativa presso la cooperativa Agorà. E il racconto dell'esperienza lo conferma: "La drammatica cronaca di questi ultimi anni e i più recenti tragici fatti di Cutro mettono la Scuola di fronte alla necessità di educare i nostri alunni all’ascolto della voce del mare, che racconta storie di dolore, di separazione, ma anche di speranza. E’ una voce che, spesso, chiede aiuto, perché l’uomo, da troppo tempo, vede il mare solo come luogo da sfruttare e non da proteggere. E’ una voce, ancora, che porta echi e suoni lontani. Agorà Kroton è una cooperativa sociale che ha avviato la propria attività nel territorio di Crotone nel 1988, dedicandosi inizialmente alla cura ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, per poi estendere la sua azione su altri ambiti legati al contrasto del disagio sociale. Dopo oltre trent’anni di impegno, Agorà Kroton continua nel perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’interazione sociale dei cittadini. Ciò avviene attraverso la progettazione e la gestione di servizi dedicati al contrasto delle dipendenze, all’accoglienza di migranti, al sostegno educativo, all’inclusione sociale delle fasce deboli. Gli educatori hanno preparato un planisfero ed una scatola: Ogni bambino ha tirato fuori dalla scatola un pezzo del puzzle e poi ha incollato sul planisfero il nome del paese 'pescato'. Quindi abbiamo presentato ai bambini un 'migrante' proveniente da quel paese che ha raccontato la sua storia. Il percorso è stato molto emozionante, i bambini hanno scoperto oltre che i loro racconti anche i loro sogni, hanno cantato con loro e alla fine hanno fatto volare gli aquiloni simbolo di libertà. Abbiamo letto in classe 'Lina e il canto del mare”: Lina ha 7 anni e vive con la nonna in un paese sul mare con tante case disabitate perché tutti i grandi, compresi i suoi genitori, sono andati a cercare lavoro lontano. Lina è felice di stare con la nonna Gelsomina ma qualche sera fatica ad addormentarsi perché, mentre ascolta il rumore del mare, pensa ai suoi genitori che chissà quando potranno tornare. Ed è forse per questo che, in una notte di temporale, è la prima ad accorgersi delle voci nuove che arrivano dal mare. Esce di notte, con la sua camicia bianca e i suoi capelli color carota, e subito incontra un bambino, approdato quella notte dopo un lungo e faticoso viaggio dal lontano Kurdistan. E come accade davvero tra i bambini, che riescono a comunicare perché vogliono farlo, senza chiedersi troppo se parlano la stessa lingua, i due diventano immediatamente amici.Dopo aver letto il libro abbiamo riflettuto su cosa significa integrazione e su cosa significa il mare per i flussi migratori. Nel mare vivono moltissimi animali, alcuni dei quali si possono vedere anche sulla spiaggia o sugli scogli. La maggior parte di essi è rappresentata da invertebrati,animali senza colonna vertebrale; la parte minore è invece costituita da animali vertebrati cioè muniti di colonna vertebrale. A tal proposito si è proceduto con la classificazione degli abitanti del mare elencandone le loro caratteristiche. Abbiamo incontrato un esperto di vela e un pescatore ai quali gli alunni hanno fatto tante domande.Abbiamo visitato una pescheria con celle frigorifere e intervistato un esercente di stabilimento balneare.In un secondo momento siamo andati sulla spiaggia e gli alunni muniti di guanti e busta hanno ripulito una parte di arenile. Dopo aver fatto la verifica sotto forma di gioco, gli alunni hanno finito lavori vari per realizzare un grande stand".

Tanti i punti di forza scaturiti dall'esperienza del progetto: l'organizzazione del corso con parte teorica e parte pratica, lo spazio dato durante gli incontri di formazione al confronto delle esperienze, la varietà e tipologia delle attività laboratoriali proposte, l'attività non sottoposte a valutazione, la risposta positiva da parte degli alunni, la collaborazione con le famiglie ed anche la disponibilità espressa dai partecipanti a proseguire l’esperienza.