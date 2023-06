Truffe ad anziani in città, l'allarme della Polizia: attenti alle telefonate di chi si finge parente

La Questura di Crotone lancia l'allarme sulle truffe ai danni di persone anziane che sempre più frequentemente vengono perpetrate in città. Le vittime vengono agganciare tramite una telefonata sull'utenza fissa o anche sul cellulare ma nascondendo il numero chiamante. Di recente sono state numerose le richieste di aiuto di persone truffate e le denunce sporte direttamente negli uffici della Questura.

Il modus operandi dei truffatori - spiega una nota della Polizi8a di Stato - si basa su una telefonata che di solito arriva alla vittima prescelta in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. L'interlocutore finge di essere un parente delle vittime, chiedendo denaro contante, per a qualche migliaio di euro, per svariati motivi tra i quali la consegna di pacchi, il pagamento di multe e per esigenze personali, accontentandosi anche di oro e gioielli. Dopo aver convinto le vittime alla consegna di quanto richiesto, comunicano che immediatamente dopo passerà un loro complice a ritirare quanto pattuito in luoghi prestabili, o molto spesso presso il domicilio degli stessi truffati.

Inoltre - prosegue la nota della Questura - spesso si è rilevato che i malfattori si fingono appartenenti alle forze dell’ordine per chiedere il pagamento, in un luogo determinato della città o presso il domicilio della vittima, di una multa per sinistri stradali simulati, in cui sarebbero coinvolti figli o altri parenti della vittima, che in quel momento non possono parlare perché feriti in condizioni gravi.

"Si invita in ogni caso la cittadinanza - è l'appello della Polizia - a fare particolare attenzione a tali pratiche criminose, e ad allertare per tempo le forze dell’ordine attraverso i numeri di emergenza".