Vano contatore dell'acqua come bancomat della droga dove gli assuntori passavano a ritirare le dosi

Quaranta dosi di marijuana, per un totale di 123 grammi: le hanno rivenute gli agenti delle Volanti della questura di Crotone nascoste nel vano dei contatori dell'acqua adiacente ad un esercizio commerciale nel quartiere Marinella. I Poliziotti sono arrivati al nascondiglio osservando i movimenti circospetti di alcuni soggetti conosciuti quali assuntori di droga, per cui sono intervenuti per trovare riscontro ai loro sospetti e sono stati attirati dal forte odore che proveniva da vano dei contatori. Aperto lo sportello, hanno rinvenuto lo stupefacente, sequestrato a carico di ignoti. Si tratterebbe di uno stratagemma degli spacciatori che evidentemente, per non correre rischi, lasciavano le dosi già confezionate nel vano dei contatori dove poi gli assuntori passavano a prelevarle.