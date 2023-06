Vrenna rilancia la sfida: "Costi da contenere, con la solita ambizione ma senza proclami"

Una riflessione durata qualche giorno, necessaria e finanche inevitabile per sbollire la delusione e valutare le mosse future. Gianni Vrenna ha sciolto le riserve, rilanciando la sfida per la prossima stagione, che però passerà obbligatoriamente da un progetto più contenuto sul fronte economico, ma sempre ambizioso. Pur senza i proclami roboanti che in talune stagioni si sono poi rivelati controproducenti. C'è stato un lungo momento di riflessione, dovuto alla delusione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, nonostante gli 80 punti conquistate. Ed il primo deluso sono io. Purtroppo la Lega Pro è l'inferno del calcio e lo dimostra un format che andrebbe cambiato visto che è inammissibile attendere un mese per poi tornare in campo. E gli effetti sono stati visibili visto che le seconde sono state tutte estromesse. A mio avviso si tratta di regole senza senso. Spero che insieme a me altri presidenti si mettano insieme per provare a cambiare questo format"

"Abbiamo tentato a tutti i costi di risalire, purtroppo non sempre con giocatori importanti riesci a vincere. Sono qui per ripartire, tanti parlano di ridimensionamento, ma io parlerei piuttosto di rivisitazione del progetto. Che riporta al passato, di quel calcio che Crotone ha sempre fatto: iniziando a puntare sui giovani, ed intorno a loro custodire alcune chiocce importanti e una base che già esiste". Una base che evidentemente incontrerà delle novità, soprattutto riguardo a giocatori con contratti importanti che saranno valutati: "Dobbiamo ridimensionarci, ma questo non significa che la nostra ambizione sarà inferiore. Purtroppo le spese sostenute ci impongono di riflettere sulle azioni da compiere, e che mirano ad una riduzione dei costi visto che il nostro monte ingaggi supera i 7,5 milioni di euro e diventa insostenibile per la serie C. Naturalmente un gruppo di giocatori partirà, e bisognerà ragionare su giocatori motivati e con contratti abbordabili per la categoria". Il patron lascia intendere che anche eventuali big che intendano sposare la causa, dovranno rivedere le proprie pretese: "Chi avrà voglia di continuare con noi e condividere il progetto, dovrà fare un sacrificio. Perchè bisogna necessariamente sforbiciare il monte stipendi, abbiamo 34 giocatori sotto contratto e le valutazioni saranno approfondite. Lo faremo non appena nomineremo il nuovo direttore sportivo e l'allenatore. Con loro studieremo il da farsi". A questo proposito Vrenna ha anche salutato Fabio Conti, ormai ex direttore sportivo. "Lo ringrazio per il lavoro - lo congeda il patron - e a breve conoscerete il nome del nuovo ds, e successivamente insieme a Raffaele sceglieremo anche il nuovo allenatore, con il quale lavoreremo per la prossima stagione".

Sul fronte direttore sportivo, le indicazioni convergono sulla figura di Giuseppe Di Bari, nell'organigramma della Juve Stabia. mentre l'indirizzo del possibile coach si sposta verso Michele Pazienza, dato in uscita dal Cerignola.

Insomma, ambizione intatta ma senza slogan. Un canovaccio che in passato ha funzionato, quando la luce dei riflettori era da tutt'altra parte: "Bisogna tornare al passato - insiste - puntando su organizzazione, idee e la valorizzazione dei giovani. La presenza di giocatori importanti non è sinonimo di vittoria. E la stagione appena conclusa lo ha dimostrato. Noi abbiamo fatto di tutto, commettendo alcuni errori ma con la volontà di riprenderci subito la serie B. Purtroppo non siamo riusciti ma ripartiamo con il solito entusiasmo e passione, provando ad allestire una squadra competitiva ma con un occhio attento ai conti economici del club".