Allerta arancione, sindaco Crotone dispone chiusura parchi. Rinviato mercato

CROTONE - Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a seguito del bollettino meteo con livello di allerta Arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata del 15 giugno, ha deciso la chiusura a scopo prudenziale ville, parchi pubblici e cimiteri cittadini per l'intesa giornata. Disposto anche il rinvio del mercato del primo giovedì del mese di via Regina Margherita. La decisione è stata presa dopo la riunione convocata questo pomeriggio del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che, con mezzi ed uomini, monitorerà il territorio nelle prossime ore.

Il Comune di Crotone, attraverso una nota stampa, invita i cittadini ad evitare di sostare presso spiagge, corsi d’acqua, sottopassi.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile monitorerà con uomini e mezzi l’evolversi della situazione. "Si raccomanda prudenza e collaborazione nella giornata di domani. Per eventuali emergenze segnalare al numero 0962 921700".