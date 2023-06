Via Gioacchino Da Fiore, lavori in corso per la nuova rotonda della chiesa dei Santi Cosma e Damiano

Nuovo cantiere su viale Gioacchino Da Fiore. La ditta Sestito Giancarlo & Figli ha dato il via ai lavori di realizzazione della nuova rotonda in corrispondenza dell'intersecazione con la strada che porta alle lottizzazioni che ruotano intorno alla chiesa dei santi Cosma e Damiano. La ditta ha comunicato l’apertura del cantiere a partire da giovedì 14 giugno. Il Comune ha autorizzato l'impresa al restringimento della carreggiata per motivi di sicurezza in corrispondenza del tratto interessato dalla rotonda. I lavori andranno avanti fino al 31 luglio prossimo.