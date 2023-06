Giuseppe Di Bari è il nuovo direttore sportivo del Crotone

CROTONE - Riparte dal nuovo direttore sportivo il Football Club Crotone dopo la delusione dell'eliminazione dei play off. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore (in pole position c'è Michele Pazienza) la società ha ufficializzato l’incarico di direttore sportivo a Giuseppe Di Bari dal prossimo 1 luglio.

Di Bari, 54 anni, che da calciatore ha calcato anche i campi della massima serie, ha intrapreso la carriera di direttore sportivo nel 2011. Ha avuto esperienze in Portogallo con l’Olhanense, ad Arezzo, a Novara e, nell’ultima stagione, con la Juve Stabia. Insieme a Di Bari – che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 – arriva a Crotone anche il collaboratore Alessio Cappella, classe 1976, che si occuperà dello scouting e lavorerà a stretto contatto con il nuovo ds.