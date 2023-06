Autismo, da Crotone il progetto 'Vienna - Casa delle Abilità & delle Autonomie' per l'inclusione sociale

CROTONE - Si parlerà per la prima volta di abilità ed autonomia nei disturbi dello spettro autistico il prossimo venerdì 16 giugno alle ore 9 presso la Camera di commercio di Crotone dove l’associazione di promozione sociale ‘Vienna - Casa delle Abilità & delle Autonomie’ presenterà il suo progetto nel crotonese. Vienna è un progetto di impresa sociale - ideato da Antonio Mauro e sviluppato dalla fusione delle competenze di Antonio Mauro e Filomena Latronico - che si propone come progetto pilota per attività di riabilitazione sociale, inclusione lavorativa per ragazzi con il disturbo dello spettro autistico e dell’apprendimento. I professionisti da diverso tempo hanno approfondito la tematica delle politiche sociali e del walfere, connesso alla mancanza di strutture idonee alla cura e alla gestione dei soggetti “fragili”. In modo particolare, ciò che è emerso, è la preoccupazione delle famiglie legata a quella che è la gestione dei ragazzi con bisogni speciali nel cosiddetto periodo del “dopo di noi”.

È così maturata l’idea di sviluppare un progetto di impresa sociale che tenesse conto delle problematiche del territorio, delle esigenze delle famiglie e dei bisogni primari di soggetti fragili. Vienna è il nome della mamma del protettore della Calabria e della Gente di mare, San Francesco da Paola. La scelta di questo nome è un omaggio alle mamme “coraggio”, alla loro forza e determinazione nel affrontare quotidianamente una società sempre meno inclusiva. L’iniziativa ha come partner ‘Aseq srl- lavoro e sicurezza’ di Francesco Grande e Vittorio Del Tufo che ambivano ad offrire al territorio del crotonese un servizio specialistico innovativo e d’avanguardia per la cura di soggetti con bisogni speciali.

Grazie, alla collaborazione con Roberto Salerno l’idea ha iniziato ad avere un’anima. Completa il team dei soci fondatori Nicola Cosentino, per la formazione, divulgazione e rapporti con il territorio. Il cuore di Vienna è la riabilitazione sociale e l’inclusione socio lavorativa di soggetti con la sindrome dello spettro autistico, disturbi dell’apprendimento. Ma Vienna sarà, anche, un centro all’avanguardia per lo studio e la ricerca delle neuroscienze. “La nostra mission - spiegano dall’associazione - consiste nel rendere accessibili, fruibili ed inclusivi i linguaggi della “cultura del sociale”, al fine di generare benessere per le persone e per il territorio, con il motto che nessuno sarà lasciato indietro”.

L’idea innovativa è quella di considerare non la disabilità, ma le abilità di queste persone speciali per puntare al migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle stesse, dare un’autonomia personale e lavorativa ed una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona. Di conseguenza, migliorando la qualità della vita delle persone con disturbi delle spettro autistico e disturbo dell’apprendimento, verrà promossa la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa.