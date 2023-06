Estate crotonese, prima edizione dello Street Food Festival, quattro giorni di "panza" e di musica

Quattro giorni per celebrare i piatti più rappresentativi e popolari dell'enogastronomia e dello street food con largo spazio ai prodotti più rappresentativi del territorio.

Via libera allo Street Food Festival, evento organizzato dall'Amministrazione comunale in programma dal 20 al 23 luglio prossimi su viale Regina Margherita. La giunta Voce ha licenziato mercoledì 14 giugno l'atto d'indirizzo, ma il materiale pubblicitario con i dettagli dell'evento gira sul web da molto prima.

Il Comune intende dargli cadenza annuale, sulla scorta delle esperienze, perlopiù fortunate, accumulate in diverse città della Penisola. Via Regina Margherita è destinata ai food truck ed agli stand di ampie dimensioni, mentre nella villa Comunale, dove avranno luogo gli eventi musicali di contorno, gli operatori verranno ospitati nelle casette in legno dell'Ente.

Prevista la presenza di operatori rappresentativi delle più caratteristiche specialità gastronomiche italiane ed internazionali, non più di due a specialità, con il trenta per cento degli spazi destinato agli operatori locali e regionali. Da largo Covelli a discesa Fosso sarà utilizzata la carreggiata lato mare, a seguire, fino a via Le Rose entrambe.

Per l'affidamento della gestione dell'organizzazione, l'Amministrazione ha messo da parte 7.500 euro prelevati dall'accordo stipulato a dicembre dello scorso anno con Eni allo scopo di fare digerire alla città la presenza dell'unità perforante per i pozzi di metano al largo del lungomare.