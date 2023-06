Strisce blu otto mesi l'anno a piazzale Ultras tutti i giorni dalle 8 alle 24 e nei giorni festivi

Non è proprio una modifica di carattere stagionale come si è voluto fare credere. Le nuove modalità di tariffazione a piazzale Ultras copriranno due terzi dell'anno, quanto serve per il riequilibrio finanziario delle casse della concessionaria dopo la concessione dei pass gratuiti ai residenti del primo tratto di viale Gramsci.

Lo ha stabilito la Giunta comunale a seguito la modifica del regolamento sulla sosta a pagamento approvata la scorsa settimana in Consiglio. Nel periodo compreso tra il primo marzo ed il 31 ottobre di ogni anno, il servizio del solo parcheggio di piazzale Ultras sarà prolungato nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 24 ed esteso anche ai giorni festivi, con orario, pertanto, dalle ore 8 alle ore 24 di ogni giorno.

Con un'altra delibera, sempre in materia di sosta regolamentata, la Giunta ha deliberato a titolo sperimentale la tariffa ridotta di 120 euro (in luogo di 200) per 145 abbonamenti annuali sui tre parcheggi di corso Mazzini (Tribunale), Ospedale (piazzale Josemaria Escriva) e corso Mazzini (borgata Giardini).

Gli abbonamenti annuali ridotti sono limitati ad un numero massimo di parcheggi. Nello specifico: corso Mazzini (Tribunale) 50, Ospedale (piazzale Josemaria Escriva) 45, corso Mazzini (borgata Giardini) 50. L'abbonamento ha validità dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024, indipendentemente dalla data di acquisto effettuata dall’utente.