Stele a Caputi illeggibile, monumento a Pitagora rotto: quelle opere figlie di un dio minore

Dalla stele di Caputi al monumento a Pitagora. Ci sono opere artistiche in città (discutibili quanto vuoi) che sembrano non avere più diritto di cittadinanza. La giunta Voce, presa dai suoi progetti, non le degna di attenzione, nonostante si avverta forte lo stato di abbandono, ed il senso di degrado che emanano non giovi all'immagine di Crotone. Il problema è che non sono suoi, ma il lascito di precedenti amministrazioni, dalle quali l'odierna maggioranza al Comune preferisce tenersi lontana per non offuscare, agli occhi dei quattro reduci di piazza Marinai d'Italia, la sua immagine di governo del cambiamento.