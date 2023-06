Diabete, campo scuola pediatrico all'hotel villaggio Sant'Antonio di Capo Rizzuto

Da giovedì 15 giugno è in corso all'hotel villaggio Sant'Antonio di Capo Rizzuto il “Movi Ped Camp Magna Graecia”, un campo scuola pediatrico dedicato a bambini e ragazzi con diabete Tipo 1 che utilizzano il sistema "Tandem t:slim X2" con tecnologia Control-IQ. L’obiettivo è quello di valutare l’impatto della patata silana, prodotto locale doc, sulle oscillazioni glicemiche in base ai diversi tipi di cottura e il comportamento del pancreas artificiale ibrido dopo la sua assunzione. Allo stesso tempo, sarà valutata l’efficacia del pancreas artificiale nei diversi momenti di esercizio fisico aerobico.

Il campo scuola, che andrà avanti fino a domenica 18 giugno, coinvolge circa trenta giovani provenienti da sedici diabetologie pediatriche di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I ragazzi sono accompagnati dai loro diabetologi e dal personale sanitario del centro diabetologico di provenienza. Quattro giornate ricche, scandite da momenti di conoscenza e approfondimento sul sistema, e momenti di confronto sulle principali tematiche legate alla gestione quotidiana del diabete.

In Italia si stimano in oltre 4,5 milioni le persone con diabete e di queste circa uno su quattro è in cura con insulina, da sola o in associazione ad altri farmaci, secondo i dati del Rapporto Arno Diabete, frutto di una collaborazione tra Società italiana di Diabetologia e Cineca.