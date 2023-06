Migranti, la "Croce di Cutro" a Soveria Mannelli, premio a don Fiore e don Squillacioti

La Croce di Cutro realizzata da Maurizio Giglio con i frammenti del barcone tragicamente naufragato nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorsi e costato la vita ad oltre novanta persone, aprirà lunedì 19 giugno la Via Crucis in occasione delle celebrazioni di San Giovanni Battista a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro.

"Una tragedia come quella di Cutro non può essere certo dimenticata facilmente né derubricata a tragica fatalità, tanto più che proprio in queste ore si lotta per cercare i dispersi di un'altra enorme tragedia del mare, avvenuta lungo le coste della Grecia. Così come non può essere dimenticato il coraggio e l'altruismo dimostrato dagli abitanti di Cutro che hanno eroicamente cercato di mettere in salvo i superstiti e di recuperare i corpi di coloro che non ce l'hanno fatta" si legge in una nota dell'Arcipretura del piccolo comune montano dell'area del Reventino.

Proprio per non dimenticare e per rendere omaggio a coloro che in quelle ore si sono prodigati per portare in salvo i migranti, il giorno dopo, martedì 20 giugno, alle ore 18, Soveria Mannelli conferirà il Premio "San Giovannino - Testimoni della giustizia e della verità" ai due parroci di Cutro, don David Fiore e don Pasquale Squillacioti, "in rappresentanza dell'intera comunità cutrese che ci ha ricordato con il proprio agire - prosegue la nota - il messaggio chiave della predicazione di Gesù, l'accoglienza e il soccorso di chi è nel bisogno, al di là dell'appartenenza geografica, sociale o religiosa".