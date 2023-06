Festa dello Sport, riconoscimenti e premi ad atleti e società crotonesi

Una festa voluta dal sindaco Voce e dall’assessore allo Sport Luca Bossi che hanno avuto modo nei loro interventi di sottolineare il talento, la passione, l’amore dello sport, il senso di appartenenza alla comunità cittadina di migliaia di atleti che hanno dato lustro alla città di Crotone.

Tanti i premi, tanta la gratitudine per il percorso delle società sportive, tutte protagoniste di risultati straordinari, alcune addirittura storiche. Coma la Pallanuoto Rari Nantes, promossa in serie A2, ma anche la Pallavolo Crotone, protagonista ai playoff per la promozione in B1. Applausi anche per la Pallamano Crotone, e rimanendo nell’ambito degli sport di squadra, pubblica estimazione per la squadra di Football Americano degli Achei, e delle squadre di calcio Fondo Gesù e New Sporting Kr. In ambito giovanile, premiate anche l’Academy Kr e la Big Sport Crotone. Nell’ambito della Lotta, premi per la Judo Milone Crotone, la Judo Brugellis, l’Accademia Karate Crotone, la Scuola Guardia Krotoniate, la Hanuman Gym Albo, la Pugilistica Kroton e la Warpedo. Per quanto riguarda le società di atletica, sono state premiate la Sakrà del presidente e delegato Fidal Pino Talarico e la Milon Runners. Premio anche per il Club Velico Crotone con vela e Kyte e per la Kroton Nuoto, protagonista con grandi risultati regionali e nazionali. Riconoscimento per la Asd Bocciofila San Francesco, per l’Asd Millenium Kr di Danza Sportiva e la Fazenda Alexandra per quanto concerne l’equitazione. E poi grande momento di commozione per la premiazione della Ginnastica Magna Grecia, con la presidente Elettra Cammariere che ha inevitabilmente spinto al ricordo del papà, Salvatore, pioniere dello sport in città e protagonista di una gloriosa pagina.

E poi la consegna di premi speciali, quelli dedicati ad atleti e personaggi di spicco crotonesi. A cominciare dal prof Mimmo Borelli, da ormai diversi anni preparatore atletico dell’Atalanta che ha condotto, anche attraverso il suo prezioso lavoro, fino alla partecipazione in Champions League con premi individuali raccolti per il suo metodo di lavoro. Menzione speciale anche per il maratoneta Antonio Carvelli, la nuotatrice Ilaria Fonte ed Enzo Foglia, evergreen del nuoto e protagonista in vasca anche con record europei. Premio anche per Fabrizio Ruggiero, fresco di titolo europeo Waka Pro, il quale ha portato il suo saluto in collegamento Skype non potendo essere fisicamente presente a Crotone.