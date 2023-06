Carabinieri, dalla movida alla periferia: un arresto ed una denuncia per spaccio di droga

Nel giro di poche ore, un arresto ed una denuncia a piede libero entrambi per spaccio di sostanze stupefacenti. A portarli a termine sono stati i militari della sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Crotone che, con l’inizio della stagione estiva, hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti in città.

In manette è finito un giovane del posto, tale P.L.R, già noto alle forze dell’ordine. Nella tarda serata del 14 giugno, è stato colto in flagranza mente cedeva sul lungomare Cristoforo Colombo una dose di cocaina ad un uomo; l’acquirente, alla vista della Gazzella, ha tentato di allontanarsi, gettando a terra l’involucro con la droga.

Recuperato e sottoposto a sequestro, l'involucro conteneva, come hanno rilevato i successivi accertamenti, circa dieci grammi di cocaina. Contestualmente, dalla perquisizione personale al giovane spuntavano circa 400 euro, che i militari ritengono il provento della vendita. A questo punto sono scattate le manette. Il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Crotone.

Poche ore più tardi, la stessa sezione Radiomobile è intervenuta nella periferia della città dove a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di finanza, hanno denunciato un ragazzo del luogo a piede libero alla Procura dei minorenni di Catanzaro per detenzione ai fini di spaccio. Occultati in un mobile dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto circa 65 grammi di hashish, bilancini e altro materiale per il confezionamento.