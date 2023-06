Differenziata, firmata ordinanza per la raccolta di prossimità a Tufolo-Bernabò

CROTONE - A partire da lunedì 19 giugno inizieranno le attività per svolgere la raccolta differenziata puntuale nel quartiere di Tufolo-Bernabò. Lo dispone l'ordinanza 269 del 15 giugno firmata dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Circa 1.700 le famiglie che saranno interessate dal nuovo sistema di conferimento dei rifiuti. Spariranno dunque i cassonetti per strada che verranno sostituiti contenitori da 240 litri (uno per ogni tipologia di rifiuto) ubicati nelle vicinanze dei condomini e delle abitazioni, nei quali si dovranno depositare i rifiuti differenziati nei giorni previsti dal calendario predisposto da Akrea. In questi giorni verranno posizionati i nuovi contenitori e successivamente eliminati i cassonetti verdi (e si spera anche tutti i rifiuti che attualmente sono rimasti per strada).

Le vie interessate alla differenziata sono: piazza Saffo, via Saffo, via Marciana, via Nosside, piazza Montessori, via Teano, via Teanore, via Ipazia, via Vincenzo Bellini, via Renato Guttuso, via Giuseppe Benassi, via Ruggero Leoncavallo, via Giuseppe De Nittis, via Nicola La Piccola, via Andrea Cefaly, via Umberto Boccioni, via Wolfang Amadeus Mozart, via Domenico Scarlatti, via Leonardo da Vinci, via Leonardo Vinci, via Mattia Preti, piazza Ludwig Van Beethoven, via Gioacchino da Fiore dal civico 10 a salire. La raccolta differenziata prevede il conferimento della frazione umida (contenitore marrone), carta e cartone (contenitore blu), multimateriale, plastica e metalli; vetro (contenitore verde), indifferenziata (contenitore grigio). Per ingombranti, Raee e sfalci di potature ci si può rivolgere al numero verde di Akrea 800555650 oppure allo 096229918.