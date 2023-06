Rifiuti, Akrea sposta i cassonetti più gettonati dai furbetti che non vogliono la differenziata

Bisogna togliergli il terreno sotto i piedi. Lo ha capito anche Akrea che da questa mattina ha iniziato ad apportare alcune modifiche alla disposizione dei cassonetti in città. Nello specifico, nei punti più gettonati dagli incivili che conferiscono i rifiuti senza rispetto di orari e modalità di conferimento.

La prima e più importante modifica è stata apportata nel quartiere Marinella. I cassonetti tra via Crea e la galleria Nettuno sono stati spostati sull'altro lato della strada, dove non c'è possibilità di parcheggiare, scendere dall'autovettura, aprire il cofano è buttare buste e sacchi neri colmi di spazzatura, perlopiù materiale sottratto alla raccolta differenziata nei quartieri dove è attiva.

L'ideale, per stroncare il traffico dei rifiuti da una zona all'altra della città, pratica scorretta e dal 19 giugno al centro di un nuovo giro di vite del Comune per colpire i "furbetti di quartiere", sarebbe quella di eliminare tutti i cassoni verdi dell'indifferenziata. Ma non si può ancora fare, mancano quelli della differenziata per sostituirli.

Tutto quello che si può fare per il momento è togliere i cassonetti dalla vie principali e posizionarli dove non ci sono spazi per parcheggiare l'autovettura. Il resto dovrebbero farlo le fototrappole, gli agenti di Polizia municipale che rimarrebbero a bocca aperta quando scoprirebbero quanti e quali personaggi in vista (politici e tecnici della pubblica amministrazione) si annidano tra i "furbetti".