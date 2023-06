Violenza sessuale sui minori di un centro d'accoglienza, arrestato crotonese di 54 anni

ISOLA CAPO RIZZUTO - Avrebbe approfittato di alcuni minorenni ospiti di un centro di accoglienza abusandone sessualmente: per questo un crotonese di 54 anni, G.C., è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto con l'accusa di violenza sessuale su minori. Nei suoi confronti i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (competente per le violenze su minori) a conclusione di un'indagine avviata nell'ottobre dello scorso anno. Sono stati gli stessi minori ospiti del centro di accoglienza ubicato in una struttura ricettiva di Isola Capo Rizzuto a richiedere l'aiuto dei carabinieri della locale Tenenza per mettere fine agli abusi sessuali messi in atto dall'uomo che non ha alcun ruolo nella struttura di accoglienza. I minori sono stati ascoltati in modalità protetta dai carabinieri che hanno anche acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza della struttura e hanno mostrato alle vittime le foto dell'uomo che è stato riconosciuto. I carabinieri hanno così ricostruito le modalità in cui il 54enne crotonese circuiva le sue vittime, approfittando anche della loro fragilità economica e psicologica, con promesse di denaro e altre utilità e le avrebbe indotte al compimento di atti sessuali quali palpeggiamenti intimi e altre pratiche sessuali. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.