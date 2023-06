Cotronei, 'la partita del sorriso' con gli ordini professionali della provincia

COTRONEI - Al via l'evento benefico 'La partita del sorriso, ordini in movimento' un evento sportivo organizzato dall'associazione nazionale forense (ANF) sezione di Crotone che ha coinvolto il Comune di Cotronei, l'ordine degli Avvocati di Crotone, l'ordine dei Geologi della Calabria, l'ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone, l'ordine provinciale dei dottori Agronomi, il collegio provinciale dei Geometri l'ordine dei Farmacisti di Crotone, l'ordine degli Architetti della provincia di Crotone e l'ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Crotone. Tutti i professionisti che hanno accettato e partecipato attivamente all'iniziativa, per una la serata di solidarietà, che si terrà il 23 giugno alle ore 19 presso lo stadio comunale di Cotronei.

"Ci sarà un triangolare di calcio a undici dove i giovani professionisti si metteranno in discussione - ha spiegato l'avvocato Giuseppe Trocino, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, la mattina del 19 giugno nei locali di ConfCommercio Crotone - ma la partita è destinata a raccogliere fondi per le famiglie indigenti del territorio di Cotronei. Questa è l'unica occasione in cui quando vendiamo i biglietti diciamo 'non lo devi conservare perchè non vincerai nulla, nè servirà per l'ingresso allo stadio' perchè sarà libero, però tutti i soldi raccolti, grazie alla generosità di tanti, saranno trasformati in buoni spesa e dati al sindaco di Cotronei e sarà lui a distribuirli".

Presenti anche il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati entusiasta dell'iniziativa che si aggancia a quella della mattina del 23 giugno, di approfondimento. "La giornata sarà strutturata in due momenti diversi - dice Ammirati - uno di approfondimento giuridico e l'altro di rilevanza sociale presso lo stadio comunale con la partita degli Ordini professionali per fini di solidarietà. Eventi di alto livello per discutere prima della riforma sul diritto sportivo, che ci permetterà di approfondire il tema e poi un momento ludico e di solidarietà".

A rappresentare l'ordine degli ingegneri di Crotone è Domenico Frontera: "L'ingegnere in se per se è molto impegnato, anche all'università, perchè noi studiamo sempre - dice con tono ironico - ma abbiamo accolto l'invito a partecipare a questa iniziativa con molto piacere soprattutto per la finalità benefica". A fare da eco alle parole di Frontera è Luciana Gaccione del consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Crotone: "Noi non siamo nuovi a questo tipo di iniziative perche nel tempo ne abbiamo portate avanti tante, e ci teniamo molto, perchè ci danno la possibilità di essere concretamente sul territorio. Il comune di Cotronei ha accolto subito la nostra proposta e noi siamo orgogliosi di questo evento. Al di là del risultato, che negli anni è stato sempre pessimo - ride - l'importante è esserci!".

Leonardo Marinello, presidente del Collegio dei Geometri si dice entusiasta dell'evento: "sono stato coinvolto in questo evento di solidarietà e abbiamo aderito ben volentieri e volevo dire che in campo vincerà un'unica squadra: la solidarietà. Noi siamo sempre in movimento, ci muoviamo tra la gente più degli altri, per il nostro lavoro e vogliamo dare il segno della nostra presenza anche in questa occasione. La cosa bella è che si formeranno delle squadre miste quindi davvero vincerà solo la solidarietà"

A rappresentare l'Ordine degli Avvocati è la presidente Caterina Marano che ricorda quanto sia importante lo sport nel nostro territorio. "E' una citta questa che dimostra più volte di non avere memoria della sua storia - spiega -. Lo sport ha segnato tanti anni di gloria e abbiamo per questo motivo istituito, quando era presidente l'avvocato Trocino, la commissione sport appunto per dare centralità a quella che resta l'attività che da onore a questa città: lo sport".

L'architetto Giuseppe Drago è uno dei mister e delegato allo sport per l'ordine degli Architetti. "Noi siamo sempre pronti a partecipare a questi tornei - dice - la particolarità di questo torneo è che tutti gli ordini si uniranno, organizzando squadre miste, e questo è lo spirito giusto per fare solidarietà, facendo anche noi una ulteriore bella esperienza".

Presenti anche Armando Lia, dell'Ordine degli Agronomi e l'ingegnere Antonio Grilletta. L'appuntamento è quindi a Cotronei il 23 giugno.