Isola, 5 arresti: spacciavano droga vicino scuola e caserma carabinieri (video)

ISOLA CAPO RIZZUTO - Spacciavano droga nei pressi della caserma dei carabinieri, oltre che di una scuola e di un a chiesa, frequentati da ragazzini. Per questo cinque persone, tutte gravate da precedenti di polizia, sono state arrestate a Isola Capo Rizzuto dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti i militari della locale Tenenza, insieme a quelli della Compagnia Crotone e del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Crotone che ha accolto le risultanze di una indagine avviata nell’aprile dello scorso anno dopo l’arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti di uno degli indagati.

I numerosi servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché l’esame delle immagini e dei frame catturati dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di documentare numerosi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana, nonché di sequestrare diverse dosi e, in particolare, circa 150 grammi di cocaina purissima, già pronta per lo smercio, con il contestuale arresto in flagranza di reato di due persone.

Al termine delle attività di rito, quattro delle persone arrestate sono state associate alla casa circondariale di Crotone, mentre una quinta è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Agli indagati sono state contestate le specifiche aggravanti previste dalla normativa in materia, dal momento che l’attività di spaccio avveniva nei pressi delle palazzine popolari, ubicate vicine a una scuola, a un luogo di culto religioso, luoghi frequentati da molti minori, e alla stessa caserma dei Carabinieri, dunque area militare.