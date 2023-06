Screening contro i tumori, la Carovana della prevenzione a Crotone dal 23 di giugno

Sarà anche a Crotone la Carovana della prevenzione. Si tratta di un progetto della Komen Italia, associazione non profit attiva dal 2000 per la lotta ai tumori del seno, che ha dato vita dal 2017 ad un progetto nazionale itinerante di promozione della salute femminile – la “Carovana della Prevenzione”- promosso insieme alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e con il patrocinio dell’ Istituto Superiore di Sanità - per offrire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche, alle donne che non sono incluse nei programmi di screening offerti dalle Regioni e raggiunge i luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà. La Carovana percorre ogni anno migliaia e migliaia di chilometri su e giù per lo stivale dando opportunità alle donne in difficoltà.

La “Carovana della Prevenzione” sarà attiva giorno 23 Giugno 2023 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 in Via Vittorio Veneto a Crotone. La “Carovana della Prevenzione” porterà nella città di Crotone ben 4 Unità Mobili , dotate di strumenti medici ad alta tecnologia che garantiranno per tutta la giornata screening gratuiti: mammografie, ecografie mammarie e visite cliniche; visite ginecologiche e ecografie transvaginali; visite del cavo orale; visite dermatologiche.

FenDonne, comparto nato dall’Associazione FenImprese Crotone, è presieduta dalla Dott.ssa Sabrina Gentile che, grazie alla collaborazione e all’apporto disposto dal gruppo Marrelli Hospital, al sostegno di FenImprese e al patrocinio del Comune di Crotone, è stata determinante affinché la Komen Italia facesse, per la prima volta, tappa nella nostra Città.

La Dott.ssa Gentile dichiara: “Sono soddisfatta e orgogliosa che FenImprese Crotone con la collaborazione del gruppo Marrelli Hospital abbiano contribuito alla realizzazione di questo progetto “in rosa”, per le donne e per la salute purtroppo spesso trascurata e sacrificata a vantaggio della famiglia, del lavoro, dei figli e di tutti gli altri impegni. La prevenzione salva la vita: è l’unico strumento che può consentire la guarigione grazie all’individuazione del cancro nella sua fase precoce, prima che sia troppo tardi. Siamo lieti di aver supportato la Komen Italia in questa iniziativa nella nostra Città, e ringrazio la Dott.ssa Antonella Stasi, amministratrice del gruppo Marrelli, per il prezioso contributo offerto attraverso la professionalità e le grandi competenze del personale medico del Marrelli Hospital”.

Si ringrazia il Sindaco del Comune di Crotone Vincenzo Voce che ha patrocinato e supportato l’evento, tutta la Dirigenza FenImprese Crotone che ha accolto e sposato il progetto con grande entusiasmo e interesse sociale, nonché gli associati Luca Varrese dell’House Room Civico 56 e Mariano Romano di “In pizza & burger” per l’ospitalità offerta allo Staff della Komen Italia.

Per maggiori Informazioni e per prenotazioni è possibile scansionare il Codice QR presente in locandina.