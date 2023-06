Crotone Summer 2023, due mesi di spettacoli tra la villa comunale ed il lungomare

E' stata presentata questa mattina nella sala consiliare Crotone Summer 2023, il cartellone di spettacoli ed intrattenimenti estivi organizzato dall'amministrazione comunale. Si tratta del primo blocco di eventi che nel corso delle prossime settimane sarà aggiornato con altri appuntamenti. Musica, spettacolo, teatro, enogastronomia sono solo alcuni degli ingredienti del cartellone che andrà avanti senza soluzione di continuità da luglio a ottobre.

Si parte il 20 luglio con il Crotone Street Food Fest in programma fino al 23 luglio tra viale Regina Margherita e la villa Comunale: Il 25 luglio la villa Comunale ospiterà il concerto di Fabio Concato. Il 28 luglio sul lungomare lo spettacolo "A tutto Max" con Max Giusti. Il 3 agosto, sempre sul lungomare, ospiterà il concerto di Clementino. Il 7 agosto protagonisti sul lungomare i Neri per Caso con l'opening by Santino Cardamone. L'8 agosto alla villa Comunale Francesco Cicchella e il suo "Bis". Il 9 agosto, sul lungomare, il concerto dei Tiromancino

A questo punto ritorna, dopo una lunga assenza, il Kroton Jazz Festival che avrà luogo nella villa Comunale. Primo appuntamento il 10 agosto con il concerto della Banda Osiris. Secondo appuntamento l'11 agosto con Dario Deidda Quartet. Il 12 agosto la rassegna jazzistica ospiterà il concerto di Karima, prima della chiusura, il 13 agosto con i Big Mama Legacy by Gegè Telesforo. Chiusa la parentesi del Kroton Jazz Festival, il 16 agosto si torna sul lungomare per il concerto dei Modena City Ramblers, ed il 26 agosto sempre sul lungomare di Giuliano Palma.

Nel corso della conferenza stampa del sindaco e del vice sindaco è stata presentata la commedia "E' morto il giornalismo, viva i giornalisti" che andrà in scena il 19 luglio alla villa Comunale, protagonisti gli operatori locali della comunicazione. L'incasso sarà interamente devoluto in beneficenza.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Fabio Concato e della performance di Francesco Cicchella, su esplicita richiesta degli artisti, i cui biglietti sono già disponibili sulla piattaforma ticketone. La stagione, è stato riferito dal vice sindaco Cretella, costerà tra 320mila e 340mila euro.