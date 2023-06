Da via Impastato a via Inghilterra, affidato all'ing. Iacometta l'incarico di progettazione

Via libera ad una delle opere pubbliche più attese tra quelle finanziate con i fondi dell'accordo Eni. L'amministrazione comunale ha affidato la progettazione della nuova strada di collegamento tra via Peppino Impastato e via Inghilterra, la vecchia strada di Piano in ritardo di venti anni sulla tabella di marcia del Comune di Crotone.

L'incarico, sotto la soglia di 139mila euro, è stato affidato direttamente all'ingegnere Giuseppe Iacometta che ha offerto il 5% di ribasso, per un importo netto di 83.057 euro. Si tratta della progettazione tecnica ed economica del primo, secondo e terzo lotto e di quella definitiva ed esecutiva nonché la direzione dei lavori del primo lotto.

La nuova strada mira a migliorare il sistema di mobilità tra Tufolo e Farina, zone periferiche e di nuova espansione, con una viabilità ormai insufficiente a smaltire l’elevato volume di traffico, specie nelle ore di punta, ma anche per la messa in sicurezza della zona garantendo una migliore fruibilità delle vie di fuga.