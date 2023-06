I detenuti della casa circondariale di Crotone diventano attori per un giorno: in scena il 28 giugno

I terrestri ai tempi della pandemia: è il tema della rappresentazione teatrale che andrà in scena il prossimo 28 giugno alla casa circondariale di Crotone con interpreti d'eccezione: i detenuti della struttura carceraria.

La rappresentazione è il risultato finale del laboratorio teatrale al quale hanno partecipato i detenuti della casa circondariale di Passovecchio nell'ambito del progetto promosso dell'associazione "Universo Minori" di Catanzaro. L 'iniziativa, fortemente voluta dalla presidente Rita Tulelli, ha permesso ai partecipanti di entrare in un mondo completamente sconosciuto ma allo stesso tempo coinvolgente ed avvincente.

L’incarico di accompagnare in questa esperienza i detenuti è stato affidato a Lucio Falvo che ha saputo coinvolgere i partecipanti giorno dopo giorno alla scoperta di questa importantissima forma di arte e di cultura. Il testo è stato scritto dalla sapiente penna del prof. Ulderico Nisticó che in maniera simpatica e incuriosita ha fatto in modo che gli extraterrestri fossero interessati a quanto accaduto sulla Terra al tempo della pandemia causata dal coronavirus dando vita a personaggi alquanto singolari.