'Liberi di...giocare', domenica 25 giugno torna l'appuntamento col torneo in memoria del piccolo Dodò

Quattordici anni dopo si torna lì. In quel luogo che ricorda la tragedia di una morte innocente, di un bambino che correva dietro un pallone inseguendo sogni interrotti barbaramente. Da quel 25 giugno 2009 niente è come prima, ma il ricordo e la memoria di Dodò Gabriele restano vivi, anche attraverso il rinnovato impegno per un torneo diventato ormai nel tempo un appuntamento atteso e partecipato. 'Liberi di...giocare', un monito, un invito, un appello. Ma soprattutto un intendimento e insegnamento per i giovani calciatori che, proprio come faceva Dodò, giocavano e si divertivano. Ovunque.

L'impegno dell'Associazione Libera di Crotone, con il supporto della Figc di Crotone presieduta da Pino Talarico e dell'Associazione Italiana Arbitri, ha reso il torneo un evento anche calcisticamente di spessore e altamente competitivo. Con lo spirito che anima un evento di questa partita, che ha come priorità assoluta il ricordo e il fair play, ma che custodisce evidentemente anche la voglia di vincere, come si conviene in una sana competizione. Ma nel pieno rispetto di regole e avversari e ricordando il fine, che resta l'omaggio a Dodò e la sua famiglia.

I dettagli dell'evento in programma domenica 25 giugno sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti Antonio Tata, referente Libera Crotone, Pino Talarico per la Figc, e Francesco Livadoti, presidente della sezione Aia di Crotone. Oltre naturalmente alla presenza di Giovanni Gabriele, papà di Dodò, che porta avanti il ricordo del figlio in tutta Italia, avendo trasformato il dolore di una perdita atroce in un motivo di riscatto per le giovani generazioni, proprio quelle che oggi hanno l'età che nel 2009 aveva Dodò, appena 11enne.

Ai nastri di partenza l'Academy Crotone (detentore del titolo provinciale Esordienti), il Catanzaro, il Real Cosenza e la Vibonese. Come ormai consuetudine parteciperanno ad un quadrangolare (9 contro 9) che si concluderà con la finalissima che sarà giocata tra le due vincitrici e avrà la durata di 20' per tempo. Il raduno è previsto per le 16,30 mentre il via al torneo è programmato per le 17. Alle 19 le due finali e dopo gli interventi e saluti istituzionali l'appendice sarà la consueta premiazione. L'auspicio, come del resto avvenuto anche negli anni passati, è di una massiccia partecipazione da parte di una città sempre sensibile a queste tematiche.

"Non dobbiamo ridurre l'evento in una semplice giornata commemorativa - ha spiegato Tata - ma incanalarla in un impegno quotidiano. Ed è importante farlo perchè da queste giornate nasca un impulso concreto e positivo. Con lo spirito che conduca a svolgerlo tutti i giorni". "Quell'evento tragico deve diventare un'occasione per fare memoria e aumentare la consapevolezza in tutti noi che alcuni atteggiamenti vanno nella direzione sbagliata - ha aggiunto Francesco Livadoti - Bisogna far crescere nei ragazzi la cultura della sconfitta, e che non è importante soltanto vincere. Noi come Aia siamo e saremo sempre vicini a questa manifestazione, la sentiamo dentro e anche i nostri associati chiedono di poter partecipare perchè coinvolti pienamente in questa giornata".

Una partecipazione che anche gli altri club della Calabria vorrebbero offrire, e infatti a Pino Talarico le richieste di 'invito' giungono numerose. Ma il regolamento è chiaro, e non comprende più di quattro squadre: "C'è una grande voglia di partecipazione - spiega - e questo è anche il senso di una manifestazione che ha colto nel segno e diventata un punto di riferimento. Perchè Dodò è dentro di noi e tutti vorrebbero vivere questo momento di dolore ma che diventa anche gioia".

"Ai giovani che verranno a giocare - il monito di Giovanni - chiedo soltanto di divertirsi ricordando il piccolo Dodò. E che vinca il migliore".