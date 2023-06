VIDEO - Blatte all'ospedale di Crotone

CROTONE - Che la disinfestazione fosse in ritardo lo avevamo già capito da tempo visto il proliferare di insetti sulle strade della città. Ma che l'Asp non procedesse a disinfestare l'ospedale non ce lo aspettavamo proprio. Il video che mostriamo è stato girato nella mattina del 20 giugno da un cittadino crotonese che si era recato al pronto soccorso per accompagnare un parente.

Si notano diversi esemplari di blattoidi sia all'esterno che all'interno di una sala del pronto soccorso. Non certo uno spettacolo edificante per una struttura sanitaria. Con l'ormai tradizione ritardo alcuni giorni fa era stata annunciata proprio dall'Asp l'avvio della deblattizzazione per le strade cittadine. Evidentemente ancora non è stata eseguita vista la presenza degli insetti addirittura nel pronto soccorso.