Body building, Antonio Macrillò campione del Mondo: doppio oro in Slovacchia

Antonio Macrillò è Campione del Mondo di Body Building 2023, il titolo è arrivato domenica 18 giugno nella cittadina di Zvolen in Slovacchia, con un doppio oro conquistato dall’atleta di Isola Capo Rizzuto, che già in passato ha conquistato diversi titoli nazionali ed internazionali. In Slovacchia Macrillò ha conquistato due medaglie d'oro in entrambe le categorie che hanno visto la sua partecipazione:

Campione del mondo categoria man Physique + 10%;

Campione del mondo bb classic fino a 180 cm.

L'amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell'Assessore allo Sport Gaetano Muto si complimentano con il giovane isolitano: "Tante volte ci siamo trovati ad esaltare le sue vittorie inabito nazionale ed internazionale, se da un lato non ci stupisce più, dall'altro è sempre un'emozione nuova. Grazie Antonio per continuare a portare Isola in alto in tutto il mondo".