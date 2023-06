Domenica 25 giugno il 2° Raduno di pesca per bambini in barca

CROTONE - Si terrà domenica 25 giugno, a partire dalle ore 7.00 presso la Lega Navale di Crotone la seconda edizione del “2° Raduno di pesca per bambini in barca - Città di Crotone”. L'iniziativa si svolge nell'ambito della collaborazione sancita il 15 giugno fra Lega Navale sez. di Crotone, l'Asd Giamà Fishing e l’Aps Officina Kids, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa da parte dei presidenti e rappresentanti delle associazioni, Gianni Liotti, Benito Greco (vicepresidente) e Alessia Sisca, alla presenza dei segretari Maurizio Pontieri, Raffaele Lumare e Andrea Tucci. Il documento è finalizzato a future iniziative in favore dell’aggregazione e inclusione fra i più piccoli, promuovendo la cultura dello sport, del rispetto del prossimo e dell’ambiente.

La gara di pesca di domenica consentirà ai partecipanti di conoscere i primi rudimenti della pesca a bolentino, di mettersi alla prova in una vera competizione, di collaborare alla realizzazione di un progetto di squadra. Il raduno . I partecipanti, insieme ai loro accompagnatori, ai soci volontari della Lega Navale, della Asd Giamà Fishing e alle educatrici della Aps Officina Kids saliranno in barca e rientreranno in tarda mattinata, per la premiazione dei vincitori. Grazie a supporters e benefattori l’evento sarà totalmente gratuito per i bambini e le loro famiglie, nell’ottica della condivisione delle opportunità e per favorire l’accesso allo sport per tutti. Le iscrizioni sono aperte, per candidarsi alla partecipazione contattare il 3494740250.