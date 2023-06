Aperte le iscrizioni per il Gran Premio Manente, si cercano registi e artisti per raccontare i territori

Cultura, musica, parole e immagini del mondo in un connubio speciale all’insegna della riscoperta e della valorizzazione della nostra identità. Ritorna il Gran Premio Manente, unico nel suo genere, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione che vedrà di nuovo protagonisti gruppi musicali emergenti e filmakers insieme per promuovere la passione per l’arte e per la cultura.

Il Premio Manente, partito dalla Calabria, ha assunto presto una dimensione nazionale essendo tra i promotori, con altri 22 festival italiani, della Rete Italiana World Music. Ancora una volta saranno i territori di Santa Severina, Verzino e Crucoli al centro della manifestazione organizzata da Associazione CULT, Calabria Sona e Marasco Comunicazione ed intitolata alla memoria del regista televisivo Rai Francesco Manente, per tutti Checco, scomparso oltre venti anni fa. Attraverso la musica tradizionale, si era formato tracciando il suo percorso calabrese e segnando il futuro da regista di fama nazionale e internazionale. Con la volontà di ricordare la sua figura, ed il binomio tra musica e cinema, il Premio intende mettere insieme la musica dal carattere “popolare" delle band, con le suggestive immagini di videoclip in grado di esaltare ancor di più il messaggio artistico.

Questo il premio Manente lo fa da dodici anni e, anche quest’anno, è stato indetto un apposito bando mirato a creare un “laboratorio” cinematografico e musicale, attraverso l’abbinamento di gruppi e filmakers chiamati a realizzare un videoclip da presentare in concorso. I talenti selezionati otterranno, per la realizzazione del lavoro, un contributo “una tantum” per la realizzazione del video. Partecipare al Premio Manente è una grande opportunità di scambio, di crescita e di visibilità.

Inoltre tanti sono i premi messi a disposizione che saranno consegnati nella cerimonia finale, in programma nel mese di agosto. Previsti anche la promozione dei vincitori sui canali di Calabria Sona e la borsa di studio messa in palio dal Nuovo Imaie per l’allestimento di un tour nazionale. E’ stato, inoltre, istituito da quest’anno il Premio sociale che verrà attribuito alla band, non necessariamente giunta in finale, che con il suo brano ha trattato particolari temi di rilevante valore sociale, civico, etico e di inclusione.

L’iscrizione al Premio Manente è totalmente gratuita e segna la prima tappa per partecipare al premio: tutte le info sul bando e la scheda di iscrizione sono disponibili sul portale www.premiomanente.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@calabriasona.com.