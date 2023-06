Le Castella, lavori conclusi. Vittimberga: "la bellezza salverà il nostro territorio"

Le Castella, la costa dopo l'intervento di messa in sicurezza

ISOLA CAPO RIZZUTO - “Un angolo di paradiso che ora, oltre ad essere più sicuro, acquisisce ancora più bellezza e valore". Lo ha detto Maria Grazia Vittimberga, sindaca di Isola Capo Rizzuto, a Le Castella per controllare l’esito finale dei lavori di messa in sicurezza della costa interessata in anni precedenti da eventi franosi.

Con un intervento di oltre un milione di euro, l’amministrazione comunale ha risanato e riqualificato il tratto di costa davanti la fortezza aragonese. I lavori, avviati a febbraio, hanno interessato l’area dalla spiaggia piccola alla spiaggia grande. Una palificata in cemento sotterranea mette in sicurezza dall’erosione.

La spesa, tra lavori e progettazione, ammonta a 1.040.000 euro, fondi ministeriali di un finanziamento complessivo di 3.230.000 euro che sta interessando anche la costa di Capo Rizzuto su entrambi i versanti. "La bellezza salverà il nostro territorio" dice al sindaca.