VIDEO - Fuoriscita di percolato dalla discarica di Scala Coeli finisce nei torrenti e nel fiume

SCALA COELI - Una grossa perdita di percolato dalla discarica privata di località Pipino è avvenuta in mattinata. Il percolato è finito nel torrente Capoferro e da qui nel Patia e nel fiume Nicà che scorrono accanto all'impianto di smaltimento di rifiuti della Bieco. La discarica, pur se realizzata nel territorio della provincia di Cosenza, si trova in effetti ad appena 700 metri dal confine con la provincia di Crotone ed in particolare con il comune di Crucoli che a valle del fiume ha anche alcuni pozzi per il prelievo dell'acqua che, però, non sono utilizzati da almeno un anno.

L'azienda ha immediatamente avvertito le autorità competenti e sul posto si sono recati i carabinieri del nucleo forestale per verificare le cause della fuoriuscita ed eventuali responsabilità, ed i tecnici Arpacal per il campionamento delle acque per stabilire l'eventuale inquinamento. Secondo quanto si è potuto apprendere, i liquami sono fuoriusciti da una tubatura che avrebbe ceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Corigliano Rossano che stanno coordinando un intervento di emergenza per cercare di riportare la fuoriuscita dei liquami in alcuni canali di guardia chiusi ermeticamente allo scopo di evitare il rilascio nelle acque del fiume. Successivamente si provvederà a recuperare i liquidi con l'utilizzo di autospurgo. Il percolato, però, come si vede anche nelle foto, ha già raggiunto fiume Nicà (nel quale confluiscono i torrenti Patia e Capoferro) e da qui arriverà fino in mare. Evidentemente la quantità fuoriuscita è stata davvero notevole.

Il Comune di Cariati ha inviato sul posto gli uomini della polizia locale ed ha avvisato la Capitaneria di porto. "Quello che è accaduto - ha detto il sindaco Cataldo Minò - è preoccupante. Terrificante soprattutto in prospettiva della stagione estiva".

Preoccupazione tra gli agricoltori e gli allevatori della zona che da sempre hanno criticato la presenza di una discarica nella valle del Nicà dove ci sono coltivazioni biologiche. Alcuni proprietari terrieri rivelano che il percolato, che appare schiumoso sull'acqua, è già finito dai torrenti nel fiume Nicà e che l'olezzo è insopportabile e molti animali si rifiutano di attraversare il fiume.