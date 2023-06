Percolato nel fiume Nicà, Occhiuto: sulla tutela dell’ambiente, in Calabria, tolleranza zero

“La Regione sta seguendo con grande attenzione questa vicenda - afferma il presidente Roberto Occhiuto - e siamo a disposizione degli inquirenti: vogliamo chiarezza a tutela del territorio e a tutela della salute dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, riguardo la vicenda della fuoriuscita di un ingente quantitativo di percolato dalla discarica privata di Scala Coeli, situata al confine tra le province di Cosenza e Crotone. Percolato che è finito prima in due torrenti, poi nel fiume Nicà e quindi in mare in abbondante quantità.



Sull'accaduto il governatore ha incontrato, presso il proprio ufficio alla Cittadella di Catanzaro, il commissario straordinario di Arpa Calabria, Emilio Errigo, e il direttore generale del Dipartimento Ambiente della Regione, Salvatore Siviglia.

Occhiuto fa sapere che ArpaCal è intervenuta tempestivamente sul posto con proprio personale per monitorare la situazione e per dare supporto alle forze di Polizia e che il sito è stato sottoposto a sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria per garantire l’immediata attivazione di quanto necessario per contenere il danno ambientale.

“ArpaCal, che ringrazio, ha dato un supporto indispensabile alle forze dell’ordine e continuerà a farlo, intensificando nei prossimi giorni la propria attività per salvaguardare l’ambiente: vanno monitorati il fiume Nicà e il tratto di mare antistante la foce di questo corso d’acqua per verificare l’impatto sull’area interessata da questo sversamento. Parallelamente bisogna lavorare per individuare le responsabilità. Sulla tutela dell’ambiente, in Calabria, tolleranza zero”, sottolinea il governatore. A questo proposito Occhiuto e company dovranno anche andare a verificare il fatto che è stato proprio il Dipartimento ambiente della Regione Calabria ad autorizzare nel 2010 un impianto di circa 93mila metri cubi nonostante i tanti vincoli esistenti sul territorio ad iniziare dalla presenza di coltivazioni doc e dop che caratterizzano la meravigliosa Bio-valle del Nicà, un pezzo di terra incontaminata. Autorizzazione che era stata data anche all'ampliamento, fino a 12 volte la capienza originale dell'impianto che andava così ad impattare ancora più pesantemente sul territori