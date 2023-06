Rocca di Neto, incidente sul trattore. pensionato muore schiacciato

ROCCA DI NETO - Un uomo di 74 anni, Antonio Iozzi, pensionato, è deceduto a causa di un incidente su un trattore. L'uomo, molto conosciuto in paese, stava pulendo un fondo agricolo per aiutare un amico quando il trattore su cui si trovava si è ribaltato. Antonio Iozzi è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare la salma; il pesante mezzo è stato alzato con cuscini sollevatori pneumatici e fasce di sollevamento. Iozzi, che era un apprezzato artigiano, lascia la moglie e due figli. È il terzo incidente mortale di questo tipo che avviene nel crotonese. Nei giorni scorsi c'erano state due vittime a Verzino. venerdì 9 giugno, un agricoltore di 64 anni, Salvatore Favaro, era morto schiacciato dal trattore che guidava, mentre domenica scorsa 18 giugno aveva perso la vita Giulio Mirabelli, di 46 anni