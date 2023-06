Volley Camp 2023, a Isola Capo Rizzuto arriva Francesca Piccinini

E’ in corso al Villaggio Spiagge Rosse il Volley Camp 2023, un evento di portata nazionale organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Crotone con il patrocinio del Comune di Isola di Capo Rizzuto. L’evento è stato inaugurato ieri alla presenza della pluricampionessa mondiale Francesca Piccinini, ex pallavolista professionista perno della nazionale italiana, della presidentessa della Pallavolo Crotone Romina Pioli, dei responsabili della struttura che ospita l’evento e dell’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore Gaetano Muto e del consigliere Carlo Cassano. Al campo stanno partecipando decine di giovani amanti della pallavolo, l’obiettivo è quello di far svolgere loro allenamenti con uno staff tecnico professionistico, sotto l’attenta guida della Piccinini e contemporaneamente fargli vivere le esperienze di vita da villaggio, abbinando lo sport a momenti di aggregazione. Un altro momento sportivo di grande rilevanza per il territorio di Isola Capo Rizzuto, dove nei prossimi giorni inizierà anche il Campionato Nazionale dei Medici e, successivamente, il torneo nazionale di Beach Volley organizzato direttamente con la Federazione Nazionale Pallavolo.