Isola, convocato il Consiglio comunale, tra i punti all'odg aliquote Imu e Dup

ISOLA CAPO RIZZUTO - Convocato per venerdì 30 giugno alle ore 15.30 il Consiglio comunale. All'ordine del giorno:

1) approvazione verbale della seduta precedente;

2) approvazione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

3) rettifica delibera Consiglio comunale n. 13 del 22.03.2023 avente ad oggetto aliquote Imu anno 2023;

4) verifica della quantità e della qualità di aree e fabricati da destinarsi alla residenza, da cedere in proprietà o in diritto di superfice e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2023;

5) approvazione del documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2023-2025;

6) mozione gruppo Orizzonti Nuovi per proposte migliorative del rapporto tra ente e cittadini;

7) richiesta gruppi Siamo Fututo e Forza Italia per inserimento proposta di deliberazione protocollo n. 17040 del 15.06.2023.

La seduta avrà luogo nella sala consiliare di palazzo Baracco. Eventuale seconda convocazione martedì primo luglio ore 16.30.