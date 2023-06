Nastri d'Argento-Grandi Serie, artisti premiati con le opere create da Affidato

Anche per la terza edizione dei Nastri d'argento dedicati alle Serie tv, il maestro orafo crotonese Michele Affidato è stato incaricato di realizzare i premi per l’evento che si è svolto al Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli, sabato 17 giugno. “Nastri d’Argento - Grandi Serie” è realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, ha visto la presenza di innumerevoli volti del piccolo schermo nella città partenopea. Da ormai tre anni, lo storico premio cinematografico dei Nastri d'Argento, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), ha dato vita ad una sezione dedicata esclusivamente alle Grandi Serie che oggi rappresentano la nuova frontiera del cinema. La qualità delle produzioni è sempre più alta, per merito di script di sceneggiatori, attori e tecnici che si alternano tra il cinema, il teatro ed ora la tv.

Da anni, Michele Affidato, pone la propria firma su svariati riconoscimenti ideati per le più importanti kermesse cinematografiche. Molte delle sue creazioni sono state consegnate, nel tempo, ad un parterre di artisti che anno dopo anno si allarga sempre di più. Per i “Nastri d’Argento - Grandi Serie”, il maestro orafo, ha modificato quella che è la storica ed iconica forma dei “Nastri d’Argento”, lasciando però, inalterata l’identità della storica “pellicola cinematografica”, che questo premio non ha mai cambiato dalla sua prima edizione del 1946. Nella serata condotta da Laura Delli Colli a trionfare in questa edizione 2023 è stato Marco Bellocchio con “Esterno Notte”, la mini serie in tre puntate che sviscera il caso Moro, raccontandolo da diverse angolazioni con le sue potenti immagini, evidenziando sfaccettature dei protagonisti della vicenda inedite, difficili da immaginare. Per le diverse categorie, gli altri riconoscimenti sono andati a: “La legge di Lidia Poët” (Netflix) tra i titoli Crime, “Call my agent - Italia” (Sky) per la Commedia, “Prisma” (Prime Video) tra i Dramedy, “Circeo” (Paramount+ e Rai Fiction) tra le Docuserie e “Filumena Marturano” (Rai Fiction) per i Film tv. I “Nastri” per i migliori attori sono andati a: Margherita Buy e Fabrizio Gifuni per Esterno Notte (Rai Fiction), mentre tra i non protagonisti sono stati premiati Valentina Bellè (“The good mothers” di Disney+) e Andrea Pennacchi (“Tutto chiede salvezza” di Netflix). Nastro d’Argento speciale, poi, per “Mina Settembre”, la serie di successo che ha concluso la seconda stagione ed ha in preparazione la terza. Alla cerimonia sono stati inoltre premiati con i Nastri Speciali: Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola, icone amate dal pubblico. Tra i vincitori già annunciati, poi, la serie “Mare Fuori” (Rai Fiction). Una scommessa vinta dal punto di vista degli ascolti e divenuta un vero e proprio fenomeno pop che oggi, continua a far crescere il suo successo segnando una piccola rivoluzione nel rapporto con il pubblico più giovane. Per il maestro orafo Michele Affidato gli appuntamenti con il cinema, però, non terminano qui. Tra i numerosi eventi, sarà presente alla prima edizione del “Tropea Film Festival”, rassegna cinematografica, guidata dal direttore artistico Emanuele Bertucci, che promette di regalare grandi emozioni e soddisfazioni all’intera Calabria; al Marateale “Premio Internazionale Basilicata” diretto da Nicola Timpone; a Terra di Siena Film Festival, per approdare infine a settembre al Festival del Cinema di Venezia.