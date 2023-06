Discarica Scala Coeli, Tavernise e Afflitto (M5S): agire immediatamente per bonificare la valle del Nicà

SCALA COELI - Le rassicurazioni arrivate dalla Regione in questi anni sulla discarica di Pipino oggi, "a catastrofe ambientale avvenuta, si rivelano indicazioni vuote e fallaci". Lo sostengono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise e Francesco Afflitto a proposito dello sversamento nei corsi d'acqua e nel mare di enorme quantità di percolato fuoriuscito dalla discarica della Bieco. Per i due consiglieri regionale quanto avvenuto il 22 giugno "è una conferma che le attività portate avanti fino ad ora sono inefficienti nel perseguimento degli obiettivi annunciati e anche la reazione non appare veloce e importante, come dovrebbe essere rispetto ad un disastro che pure, a molti, appariva annunciato". Tavernise ed Afflitto chiedono di "agire immediatamente per bonificare la valle del Nicò" auspicando dalla Regione "un intervento immediato per scongiurare l’inquinamento del mare. Poi lanciano il sasso nello stagno domandandosi "come sia stato possibile che commissari e uffici regionali nel tempo abbiano potuto autorizzare una discarica e l'ampliamento di una seconda nei pressi del letto di un torrente, e in una valle che è fonte di prodotti Bio?. Non ci resta che pretendere l'attivazione in tempi rapidi di tutte le procedure possibili e immaginabili per affrontare la bonifica dei territori e salvaguardare il nostro mare".