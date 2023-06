Balneazione, sversamento di liquami sul lungomare, divieto temporaneo tra il Tricoli e il Gambero rosso

Divieto momentaneo di balneazione nel tratto di spiaggia tra il lido Tricoli ed il Gambero rosso. Lo ha disposto il sindaco Enzo Voce a seguito della fuoriuscita di liquami nelle adiacenze della passerella del lungomare viale Cristoforo Colombo, con conseguente sversamento in mare.

L'ordinanza sindacale attribuisce la causa ad un intasamento della linea fognaria nella giornata di lunedì 26 giugno sullo stesso tratto di lungomare. Per fortuna, l'inconveniente è stato prontamente risolto dal personale di Congesi, mentre il dipartimento Arpacal di Crotone ha effettuato i campionamenti di competenza.

In attesa della comunicazione dei risultati dei prelievi, al fine di scongiurare possibili rischi per la salute e l'incolumità pubblica, il primo cittadino ha disposo in via cautelativa, l'interdizione al pubblico del tratto di arenile interessato dallo sversamento fognario.