Maxi operazione antimafia; 34 arresti, 123 indagati. Anche imprenditori e politici crotonesi

Il Ros e i comandi provinciali Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria, hanno eseguito all'alba di oggi 43 ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Ventidue persone devono rispondere di associazione mafiosa. Gli altri sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

Secondo le prime indiscrezioni filtrate tra gli indagati, che complessivamente sarebbero 123, ci sono gli affiliati al clan Megna di Papanice, compreso il boss Mico, ma anche politici e imprenditori crotonesi molto noti.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, alle ore 10.30.