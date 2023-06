Maxioperazione della Dda, la nota della Envi group: "Siamo sereni, operato sempre nella massima trasparenza"

CROTONE - "Siamo molto sereni, certi di aver operato sempre nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle normative vigenti. E siamo convinti che la Procura presterà la massima attenzione alle nostre deduzioni”. Lo scrive in una nota Gianni Vrenna, in qualità di presidente della società Envì Group Srl coinvolto come indagato nell'operazione della Dda di Catanzaro che questa mattina ha portato all'esecuzione di 43 misure cautelari.

L'accusa nei confronti di Vrenna e del fratello Raffaele (in quanto all'epoca socio della Sovreco e di altre aziende legate al settore del trattamento dei rifiuti) è di traffico di rifiuti e frode nelle pubbliche forniture legati allo smaltimento della spazzatura nel periodo 2017-2019. Secondo l'accusa, approfittando dell'emergenza rifiuti legata alla mancata attuazione del piano regionale, avrebbero smaltito nelle loro discariche di Celico e Crotone rifiuti che erano stati fittiziamente trattati nel centro di trattamento meccanico biologico regionale che era stato dato in gestione a loro società. Gianni e Raffaele Vrenna sono anche presidente ed ex presidente dell'Fc Crotone che non è coinvolto nella vicenda.

Gianni Vrenna ha voluto puntualizzare che "vista la risonanza mediatica, mi preme sottolineare che non ci vengono contestati, neanche provvisoriamente, reati riconducibili alla criminalità organizzata. Siamo pienamente rispettosi del lavoro della Procura, ma allo stesso tempo siamo già impegnati nel produrre, attraverso i nostri avvocati, tutta la documentazione relativa alla gestione e allo svolgimento delle attività delle nostre aziende e ai rapporti passati e presenti con gli enti pubblici per chiarire definitivamente la nostra posizione".