Percolato nel fiume, per lo smaltimento Occhiuto chiede aiuto ad altre Regioni

Il percolato fuoriuscito dalla discarica di Scala Coeli e finito nei corsi d'acqua della Valle del Nicà è così tanto che per smaltirlo il governatore della Regione Calabria sta chiedendo aiuto ad altre regioni. E' questo quello che emerso dalla riunione tra il presidente della giunta regionale, i prefetti di Crotone e Cosenza ed i sindaci di Scala Coeli, Crucoli, Cariati e Terravecchia svolta nella serata del 26 giugno. La situazione è così complicata che non ci sono stati comunicati stampa ufficiali da parte della Regione Calabria dove si attende di avere conferma della disponibilità degli stabilimenti in altre regioni che possono smaltire il percolato. Le autobotti, una 20 circa, ieri hanno aspirato una minima parte del percolato che è stato trasferito tra gli stabilimenti di trattamento di Gioia Tauro e Pisticci.

L'attività di bonifica, a quanto è dato sapere, dovrà essere svolta esclusivamente dalla Bieco in quanto nominata custode giudiziario dell'impianto posto sotto sequestro. Nessun intervento, neppure di protezione civile, può essere fatto se non autorizzato dalla Procura di Castrovillari.