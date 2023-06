Nasconde marijuana e pistola clandestina, arrestato

CROTONE - Avrebbe nascosto in un bidone e in alcuni cespugli nei pressi della propria abitazione mezzo chilo di marijuana e una pistola semiautomatica clandestina. Un uomo di 37 anni, con precedenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Crotone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma e ricettazione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura.

L'arresto fa seguito agli esiti di un servizio eseguito in una palazzina nel quartiere Trafinello per il contrasto allo spaccio di stupefacenti che alla fine dello scorso mese di aprile aveva portato i poliziotti a scoprire la droga e l'arma che, in quella circostanza, erano state sequestrate a carico di ignoti. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi di responsabilità a carico del trentasettenne residente nella palazzina il quale, da quanto emerso, avrebbe nascosto il materiale il giorno prima del controllo.

L’indagato è stato rintracciato e, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.