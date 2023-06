Uomo investito da una moto d'acqua a Crotone: individuato il pilota del mezzo

CROTONE - Una persona è stata investita nel pomeriggio del 27 giugno da una moto d'acqua. L'uomo, dirigente di una società che opera in città, stava facendo il bagno nella zona di spiaggia a sud del lungomare. Nuotava in un tratto non distante dalla riva quando è stato investito dal mezzo il cui pilota non si è fermato a soccorrerlo. La vittima è stato aiutato da altri bagnanti presenti in zona che hanno allertato la Guardia Costiera ed il Suem 118. L'uomo ha riportato una serie di ferite per ricucire le quali sono stati necessari 15 punti di sutura. La Guardia Costiera ha successivamente individuato la moto d'acqua (nel frattempo ormeggiata all’interno del porto turistico di Crotone) ed il conducente nei confronti dei quali si è proceduto all’irrogazione di sanzioni amministrative: ben 4 verbali di illecito – compreso quello per aver condotto l’acquascooter in assenza di titolo abilitativo e l’aver navigato al di sotto del limite dei 500 metri dalla costa previsto per le citate unità da diporto - per un ammontare complessivo di circa € 5.000). Il conducente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione di norme in tema di sicurezza della navigazione e della balneazione. Per tutta la durata della stagione balneare l’attenzione sarà mantenuta alta sia nei confronti degli acquascooter, e dei comportamenti contra legem posti in essere dai conducenti degli stessi, nonché in generale nei confronti di tutte quelle situazioni che possano arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità ed alla sicurezza della balneazione. A tal proposito si rammenta la scrupolosa osservanza dei limiti imposti con l’ordinanza di sicurezza balneare, che, come noto, è possibile consultare on line sul sito della Guardia costiera alla sezione Ordinanze.