(VIDEO e FOTO) Partita con Papà, al carcere di Crotone i detenuti giocano ed esultano insieme ai loro bambini

CROTONE - Esultanze, abbracci e soprattutto sorrisi da condividere con i loro bambini. Sono state queste le caratteristiche della Partita con papà giocata dai detenuti nel campo di calcio del carcere di Crotone martedì 27 giugno davanti ai loro familiari. La partita con Papà rientra organizzata al carcere di Crotone rientra nell’iniziativa nazionale dell’associazione “Bambini senza sbarre Ets”.La Partita con mamma e papà si svolge all’interno della annuale campagna ‘Carceri aperte’, che fa accedere negli istituti le famiglie a partecipare a un evento atteso e “relazionale”. E' creata e organizzata dall’associazione ‘Bambini senza sbarre Ets’in collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.L’azione è partita otto anni fa con l’adesione di 12 istituti, 500 bambini e 250 papà detenuti e si è tenuta tutti gli anni salvo la sospensione di due anni a causa della pandemia.

Ai detenuti del carcere di Crotone che hanno giocato non importava chi avesse vinto (la gara dovrebbe essere finita 8-0 per la squadra dei gialli), importava solo aver potuto farsi vedere dai loro bambini e, nell’intervallo tra un tempo e l’altro, scambiare qualche palleggio con figli e figlie.

Per la cronaca in campo sono scesi per la Squadra Blu: Salvatore Calabretta, Catello Calvanico, Marco Filippello, Salvatire Gualtieri, Jonatan Iorno, Andrea La Forgia, Roberto Pugliese, Fabio Pirito, Giuseppe Pirito, Antonio Scicchitano. Nella Squadra Gialla hanno giocato: Alberto carcea, Antonio Crugliano, Raffaele Gualtieri, Ferdinando La Forgia, Antonio Macrì, Francesco Macrillò, Antonio Manetta, Mario Martino, Raffaelle Messina, Luciano Vaccaro, Ugo Vallone. Migliori calciatori in campo Raffaele Gualtieri (6 gol) e Ferdinando La Forgia (2 gol).