Controlli dei carabinieri: scoperti allacci abusivi all'energia elettrica: 5 denunciati

CROTONE - Hanno portato a cinque denunce per furto di energia elettrica i controlli svolti nella giornata del 28 giugno dai carabinieri in località Acquabona. I militari della Compagnia Carabinieri di Crotone, con il supporto dei colleghi dei Comandi di Cirò Marina e Petilia Policastro, hanno cinturato l’intero quartiere della città per effettuare, insieme al personale tecnico dell'Enel S.p.A, dei controlli finalizzati a verificare l’eventuale presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. L'iniziativa rientra in un protocollo d’intesa siglato a livello nazionale tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la società Enel Italia S.p.A. ed ha permesso di scoprire cinque allacci abusivi di energia elettrica e deferire alla Procura della Repubblica di Crotone 5 persone ritenute responsabili di furto aggravato e continuato di energia elettrica, con un danno economico presunto di svariate centinaia di migliaia di euro ai danni della società energetica.

In particolare in un’intercapedine murata è stato scoperto un cavidotto da cui erano stati direttamente derivati, tramite il volgarmente detto “by pass”, gli allacci abusivi che alimentavano, direttamente da rete pubblica, i vari appartamenti di Via Acquabona, dotati di ogni confort elettrico. I denunciati, durante il controllo, hanno prodotto fatture recanti importi di poche decine di euro, che non sarebbero commisurati al consumo medio di una famiglia. Questi servizi proseguiranno insieme ai tecnici Enel per l’intero arco del periodo estivo, e anche oltre, a tutela di tutti gli onesti contribuenti che, anche a causa del rincaro dei prezzi dell’energia, sono costretti a pagare ulteriori oneri per far fronte alla morosità e saldare il debito dei “furbi” evasori dei pagamenti della corrente.