Suicida in carcere Rosario Curcio, era all'ergastolo per l'omicidio di Lea Garofalo

Rosario Curcio, 47 anni, condannato all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Lea Garofalo, si è ucciso nel carcere di Opera a Milano dove stava scontando la pena. Lo riporta il quotidiano il Giorno secondo cui il fatto sarebbe avvenuto mercoledì 28 giugno: il detenuto è stato soccorso nella sua cella dalla polizia penitenziaria e trasportato all'ospedale San Paolo, dov’è deceduto giovedì 29 giugno. Curcio era stato condannato in via definitiva all'ergastolo nel 2014 per l'assassinio di Lea Garofalo. Secondo la ricostruzione avvenuta anche sulla scorta delle dichiarazioni del pentito Carmine Venturino, Lea Garofalo venne uccisa il 24 novembre del 2009 dal marito Carlo Cosco in concorso con il fratello Vito Cosco, Massimo Sabatino, Carmine Venturino e Rosario Curcio. Tutti sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo tranne Venturino al quale sono stati inflitti 25anni di carcere. La notizia della morte di Curcio è stata confermata dai vertici dell’amministrazione penitenziaria e ora sarà aperta un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica del suicidio.