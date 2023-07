Roccabernarda, incendio distrugge mezzi di un'azienda di calcestruzzo

ROCCABERNARDA - Un incendio divampato nelle prime ore del mattino ha distrutto diversi mezzi ed un capannone di un'azienda di calcestruzzo in Località Fiera di Roccabernarda. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro con un'autopompa ed un'autobotte: nell'azienda c'erano in fiamme i mezzi sia all’interno che all’esterno del capannone. I pompieri hanno proceduto a spegnere repentinamente le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio nella restante parte del capannone e dell’azienda. Sul posto anche i carabinieri che dovranno accertare, in base alle relazioni dei vigili del fuoco, le cause dell'incendio.