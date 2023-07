Incidenti stradali: motociclista di Belvedere Spinello muore sulle curve di Strongoli

Un uomo di 37 anni, Michele Puzzo, nativo di Cosenza ma residente a Belvedere Spinello, nel crotonese, è morto nel primo pomeriggio di oggi a causa di un incidente della strada. Puzzo stava percorrendo a bordo della propria motocicletta la strada provinciale che conduce a Strongoli, centro collinare del crotonese, caratterizzata da numerose curve a tornante, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava da solo. Il motociclo è rovinato al suolo, andando a sbattere contro un muretto di contenimento posto al lato della strada. Sono stati alcuni automobilisti che transitavano sulla provinciale a lanciare l’allarme, date le condizioni del ferito apparse subito critiche sul posto è stato fatto intervenire un elicottero del Suem 118. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, lo sfortunato centauro era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato un’indagine per accertare le cause del sinistro.